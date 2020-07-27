На Ривненщине военнослужащий избил коллегу: удар кулаком в лицо оказался смертельным

В Дубне на Ривненщине 30-летний военнослужащий избил своего 37-летнего коллегу, жителя Костопольского района, так сильно, что нанесенные телесные повреждения привели к его смерти.

Виновника трагического события, о котором стало известно утром 26 июля, задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

По данным правоохранителей, около полпервого ночи военнослужащий вблизи контрольно-пропускного пункта дубенской части на почве неприязненных отношений нанес коллеге удар кулаком в лицо, от которого тот упал на асфальтовое покрытие.

"Пострадавший пошел в казарму, однако на утро ему стало плохо. Несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь ему не удалось. Согласно врачебного свидетельства, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и кровоизлияниями в мозг", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 121 УКУ, следователи Дубенского отдела полиции задержали 30-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. Сейчас следственные действия продолжаются и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает 7-10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 21 июля ранее судимый местный житель избил бойца батальона "Азов" Олега Черевко, который сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам.