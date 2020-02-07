На Ривненщине рецидивисты устроили жестокую расправу: 2 жертвы и 2 раненых

На Ривненщине двое бывших заключенных при совершении разбоя убили местного жителя и тяжело ранили его товарища.

Затем злоумышленники жестоко расправились с пенсионеркой и избили ее онкобольного зятя. Женщина умерла в больнице. Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подробности рассказала соседка убитого мужчины. Именно она вызвала полицию. Вечером, около 21:00, женщину напугали странные звуки. Оказалось, что это злоумышленники расправлялись с ее соседом. Когда приехала полиция, мужчина уже был мертв.

На Ривненщине рецидивисты устроили жестокую расправу

"На теле обнаружены телесные повреждения в виде колото-резаной раны шеи в области сонной артерии", – рассказал заместитель руководителя Нацполиции Ривненской области Александр Панасюк.

Товарищ погибшего, на которого также напали, выжил, но убийцы успели убежать и отправились на другой "объект".

На соседней улице они зашли в дом пенсионерки, где также находился ее зять. "Когда открылись двери, то сразу последовал удар женщине по голове. Когда вышел потерпевший, так же получил удар в затылок", – рассказал Панасюк.

Онкобольного Анатолия нападавшие знали, потому что когда-то работали вместе. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в критическом состоянии в нейрохирургию. Однако спасти женщину медикам не удалось.

Ее зять – без сознания в том же отделении. "Есть множественные переломы черепа, ушиб головного мозга, кровоизлияние. Состояние его тяжелое. Какие-то прогнозы давать на данном этапе невозможно", – рассказал и.о. заведующего нейрохирургического отделения Ривненской городской больницы Александр Кучерук.

По словам медиков, неизвестно, как отреагирует на эти травмы организм мужчины, у него острый лейкоз. Прошел несколько курсов химиотерапии. Вероятно, к нему и пришли нападающие за деньгами, которые собирали на лечение. Однако нашли только тысячу гривен.

Из-за денег пошли и на первое убийство, рассказали в полиции. Владелец квартиры задолжал одному из нападавших 500 гривен.

Вскоре после ряда нападений злоумышленников задержали в гостях у их товарищей. Подозреваемым 31 и 27 лет. Одного судили за разбой, второго – за кражу. Теперь они могут оказаться в тюрьме пожизненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Черкасщине мужчина убил жениха дочери и спрятал его тело в лесу.

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