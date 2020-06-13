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13 июня • обновлено в 15:49
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На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика: детали ЧП

1.7т
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На Ривненщине у грузовика во время движения отпала часть колеса и убила 11-летнюю девочку.

Происшествие случилось в пятницу, 12 июня, в селе Новоричица. Ребенок вместе с мамой стояли возле магазина, расположенного у дороги, сообщили в пресс-службе Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бортовое кольцо диска колеса грузового автомобиля "УРАЛ-4320" отлетело примерно на 20 метров и ударило ребенка.

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

Пресс-служба Национальной полиции

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

Пресс-служба Национальной полиции

Девочка получила тяжелые травмы, поэтому немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Кроме того, свидетели происшествия на своей машине вместе с потерпевшей поехали навстречу "скорой". Однако жизнь ребенка спасти не удалось, медики лишь констатировали ее смерть.

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

Пресс-служба Национальной полиции

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

Пресс-служба Национальной полиции

За рулем авто, груженного древесиной, находился 24-летний житель села Морочное. Согласно проведенной экспертизе, мужчина был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

У 31-летней мамы девочки осталось еще двое младших детей.

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

Пресс-служба Национальной полиции

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

На Ривненщине ребенка убило колесом грузовика

Пресс-служба Национальной полиции

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Сарны Ривненской области женщина родила 16-го ребенка.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Ривне
Теги
ДТП умер ребенок
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