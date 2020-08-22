На Ривненщине мужчина уволился из стоматологии и украл золота та треть миллиона

В городе Костополь Ривненской области бывшего работника стоматполиклиники подозревают в крупной краже – после его увольнения пропало более 300 граммов золота 900-й пробы на 320 тысяч гривен.

45-летнему костопильчанину сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении (по ч. 4 ст. 191 УК), сообщается на сайте областной прокуратуры.

Уточняется, что за сохранность драгоценных металлов подозреваемый отвечал с 2012 года.

Последний раз золото видели на предприятии во время очередной инвентаризации материальных ценностей в конце 2018 года. Обнаружили недостачу во время внеочередной инвентаризации в связи с увольнением ответственного работника.

"Громадське" сообщило, что инцидент произошел в коммунальном предприятии "Костопольская райстоматполиклиника". Мужчина уволился по собственному желанию.

"Было проведено трасологическую экспертизу, которая подтвердила, что сейфа никаким другим способом, чем ключе, не отрывали. К ключу никто не имел доступа кроме подозреваемого. Он своей вины не признает", – рассказала журналистам пресс-секретарь полиции области Мария Юстицкая.

Бывшему сотруднику стоматологической поликлиники грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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