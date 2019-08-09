На Ривненщине пьяный подросток на авто отца устроил смертельное ДТП: ужасные подробности

В среду, 7 августа, около 21:30 в городе Сарны Ривненской области, на улице Котляревского, 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле отца сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший 8 августа скончался в больнице.

Как сообщила пресс-служба полиции Ривненской области, не имея прав на управление транспортным средством, юный сарненчанин на автомобиле "Skoda Oktavia" совершил наезд на проезжей части дороги на 34-летнего местного жителя (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга и открытого перелома колена. Мужчину доставили в местную больницу.

Авто Полиция Ривненской области

Несмотря на реанимационные мероприятия, около 7:00 велосипедист скончался.

Согласно освидетельствованию несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,8 промилле.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Велосипед Полиция Ривненской области

Место ДТП Полиция Ривненской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

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