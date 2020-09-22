На Ривненщине пьяный депутат сбил девушек, одна скончалась на месте

На Ривненщине депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле, одна из них погибла на месте.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. Погибшей водительнице мотоцикла было 20 лет, ее 15-летняя подружка находится в больнице с многочисленными травмами.

Школьница рассказала журналистам, что водитель, с которым они столкнулись, выехал им навстречу и не только не тормозил, а наоборот – смеясь, добавил скорости.

"Он выезжает на встречную – нашу полосу, смеется и добавляет скорость, мы выворачиваем в другую сторону и на тормозах, а он назад к нам выезжает, даже не тормозит...", – рассказала пострадавшая Наталья Шматюк.

Это подтвердили и очевидцы трагедии.

После смертельной аварии в селе чуть не совершили самосуд. Местные жители пришли на место смертельной аварии. Они и сняли видео сразу после ДТП: посреди дороги стоит машина, рядом – разбитый мотоцикл.

За рулем автомобиля был 59-летний житель соседнего села. По словам потерпевшей, вел он себя странно.

"Он такой был пьяный, от него так алкоголем несло, он даже идти не мог", – рассказала Шматюк.

По ее словам, выйдя из авто, мужчина бросился к ней и начал трясти. Оттянула его женщина, которая первой прибежала на помощь, потому что услышала удар и крики.

Люди вызвали полицию и скорую. Медики констатировали смерть одной девушки, а вторую с многочисленными травмами госпитализировали.

У нее сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб поясничной области и контузия правой почки.

Возмущенные местные жители волнуются, чтобы виновник аварии не избежал ответственности.

"Он – поселковый депутат нашей общины, бизнесмен. Один сын – депутат райсовета, другой – полицейский", – сказал дядя погибшей Павел Василевич.

"Он постоянно ездит пьяный, постоянно. Просто человек богатый и думает, что будет безнаказанным", – отметила Нина Шматюк, мать пострадавшей.

В полиции заверили, что связи водителя значения не имеют, расследование будет объективным.

"С ним были проведены все следственные действия, которые в то время требовало законодательство. То, что он депутат, влияет только на то, что подозрение ему будет объявлять прокурор области", – рассказал заместитель руководителя Нацполиции Ровенской области.

Сейчас производство направлено из района в областное следственное управление. Впереди еще ряд экспертиз. Освидетельствование уже показало – содержание алкоголя в крови водителя внедорожника в 10 раз превышало норму.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом депутат Яготинского горсовета на автомобиле столкнулся с мотоциклом, в результате чего погибли два человека.