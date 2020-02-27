На Ривненщине псевдофирма "прикарманила" 100 га земли АТОшников: детали скандала

В Ривненской области фирма "Фермерское хозяйство Полесья", которую называют подставной, присвоила почти 100 гектаров сельскохозяйственных земель, часть которых должны были отдать под застройку для участников боевых действий на Донбассе.

Об этом идет речь в материале "Четвертої влади". Вопиющую схему обнаружили случайно в Зорянском сельском совете при просмотре кадастровой книги.

Отмечается, что при содействии руководителя Госгеокадастра в области Романа Мигаля и его заместителя Сергея Дубича фирма получила 20 га земли в селе Старожуков и еще 76 га в других окрестностях Ривне.

Земля для АТОшников в Зорянском сельсовете Четверта влада

Роман Мигаль Четверта влада

Действовали по простой схеме: 14 человек, ссылаясь на гарантированное законом право на земельный участок, одновременно подали заявки в Главное управление Госгеокадастра в Ривненской области на получение по 2 гектара земли в селе Старожуков, в том месте, которое сельсовет берег для АТОшников и планировал отдать им после утверждения генплана села.

Кадастр разделил массив на 14 равных частей по 2 гектара и отдал их в собственность. Новоиспеченные хозяйственники, только получив землю, продали ее "Фермерскому хозяйству Полесья".

Земля была передана без согласования местных властей. По закону, когда Госгеокадастр собирается передать в собственность сельскохозяйственную землю, он обязательно должен спросить, что об этом думает местный совет.

На Ривненщине псевдофирма "прикарманила" 100 га земли АТОшников Четверта влада

Выяснилось, что руководители Госгеокадастра сослались на согласование, подписанное бывшим председателем Зорянского сельского совета Михаилом Олейником, который был отстранен от этой должности еще в 2016 году. Он опроверг, что подписывал документ. В других селах провели аналогичные манипуляции.

Примечательно, что журналисты называют фирму "Фермерское хозяйство Полесья" загадочной, потому что за год она сменила имя – раньше была "Геология западного Полесья", изменила направление работы – с геологических работ на грузовой транспорт, а еще сменила руководство.

Также нашли связи предыдущих владельцев компании "Фермерское хозяйство Полесья" Александра Луцюка и Валерия Субота с местным застройщиком Романом Курисом и экс-заместителем начальника СБУ в Ривненской области, подозреваемым во взяточничестве и крышевании янтарных схем – Олегом Назаруком.

Олег Назарук Четверта влада

Сложившуюся ситуацию прокомментировал эксперт по вопросам земельного законодательства Георгий Могильный. По его словам, это старая, уже опробованная схема и сельсовету будет очень трудно добиться справедливости. Единственной зацепкой он назвал поддельную подпись Олейника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее около 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" в Оболонском районе Киева незаконно отчуждили в Госгеокадастре, организовав преступную схему с ветеранами АТО.

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