На Ривненщине произошло масштабное ДТП с 4 погибшими. Фото 18+

В селе Вересневое Ривненского района 7 июня произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошла в 18:25 на автодороге Киев-Чоп, сообщила пресс-служба Нацполиции области.

ДТП под г. Ривне rv.npu.gov.ua

Уточняется, что погибли водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet Aveo. Травмы получил водитель "легковушки" Audi.

Портал rivne.media пишет, что среди жертв аварии – ребенок.

ДТП под г. Ривне rv.npu.gov.ua

На место ДТП прибыли полицейские и следователи. Движение на автодороге затруднено.

ДТП под г. Ривне rv.npu.gov.ua

ДТП под г. Ривне rv.npu.gov.ua

ДТП под г. Ривне rv.npu.gov.ua

ДТП под г. Ривне rv.npu.gov.ua

Пресс-служба ГосЧС

Пресс-служба ГосЧС

Пресс-служба ГосЧС

Пресс-служба ГосЧС

Как писал OBOZREVATEL, 7 июня в Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся