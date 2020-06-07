Главная Новости
8 июня • обновлено в 00:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Ривненщине произошло масштабное ДТП с 4 погибшими. Фото 18+

2.7т
Читать материал на украинском

В селе Вересневое Ривненского района 7 июня произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошла в 18:25 на автодороге Киев-Чоп, сообщила пресс-служба Нацполиции области.

ДТП под г. Ривне

ДТП под г. Ривне

rv.npu.gov.ua

Уточняется, что погибли водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet Aveo. Травмы получил водитель "легковушки" Audi.

Портал rivne.media пишет, что среди жертв аварии – ребенок.

ДТП под г. Ривне

ДТП под г. Ривне

rv.npu.gov.ua

На место ДТП прибыли полицейские и следователи. Движение на автодороге затруднено.

ДТП под г. Ривне

ДТП под г. Ривне

rv.npu.gov.ua

ДТП под г. Ривне

ДТП под г. Ривне

rv.npu.gov.ua

ДТП под г. Ривне

ДТП под г. Ривне

rv.npu.gov.ua

ДТП под г. Ривне

ДТП под г. Ривне

rv.npu.gov.ua

На Ривненщине произошло масштабное ДТП с 4 погибшими. 18+

Пресс-служба ГосЧС

На Ривненщине произошло масштабное ДТП с 4 погибшими. 18+

Пресс-служба ГосЧС

На Ривненщине произошло масштабное ДТП с 4 погибшими. 18+

Пресс-служба ГосЧС

На Ривненщине произошло масштабное ДТП с 4 погибшими. 18+

Пресс-служба ГосЧС

Как писал OBOZREVATEL, 7 июня в Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Война на дорогах
Место
Украина Ривне
Теги
ДТП смерть фотографии авария Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги