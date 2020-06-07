На Ривненщине произошло масштабное ДТП с 4 погибшими. Фото 18+

В селе Вересневое Ривненского района 7 июня произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, есть пострадавшие.
Авария с участием грузовика и трех легковых автомобилей произошла в 18:25 на автодороге Киев-Чоп, сообщила пресс-служба Нацполиции области.
ДТП под г. Ривне
rv.npu.gov.ua
Уточняется, что погибли водитель и пассажиры автомобиля Chevrolet Aveo. Травмы получил водитель "легковушки" Audi.
Портал rivne.media пишет, что среди жертв аварии – ребенок.
ДТП под г. Ривне
rv.npu.gov.ua
На место ДТП прибыли полицейские и следователи. Движение на автодороге затруднено.
ДТП под г. Ривне
rv.npu.gov.ua
ДТП под г. Ривне
rv.npu.gov.ua
ДТП под г. Ривне
rv.npu.gov.ua
ДТП под г. Ривне
rv.npu.gov.ua
Пресс-служба ГосЧС
Пресс-служба ГосЧС
Пресс-служба ГосЧС
Пресс-служба ГосЧС
Как писал OBOZREVATEL, 7 июня в Киеве на перекрестке улиц Натальи Ужвий и Новомостицкой автомобиль сбил пешехода на "зебре".
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