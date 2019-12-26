"Надели наручники и били": на Ривненщине поднялся скандал вокруг полицейских

На Ривненщине сотрудников национальной полиции обвинили в избиении двух задержанных мужчин.

Копы в свою очередь вину отрицают, заявляя, что местные жители попали в драку, в результате которой и получили травмы, передает ТСН.

В результате один из пострадавших был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, закрытым перелом носа и ушибами грудной клетки.

"Моего дядю, которому 60 лет, избили сотрудники полиции! Сейчас он лежит в травматологическом отделении Владимирецкой больницы в Ривненской области.

На него надели наручники и просто били. Били работники работники правоохранительных органов. Конечно, что просто написанное заявление результатов не принесло. Работники полиции говорят, что били, потому что он "матерился на нас". Кто дал им право физически издеваться над человеком?!" – написала на своей странице в Facebook племянница задержанного Яна Городняк.

Иллюстрация. Полиция РБК-Украина

В комментарии ТСН она рассказала, что во время задержания правоохранители якобы не оформили никаких документов.

По ее словам, ее дядя разнимал драку между своим другом и другой компанией в местном кафе, однако когда приехала полиция, то задержала только их двоих, а в отделении избили.

"Мы подали заявления в полицию и прокуратуру Владимирецкого района. Но пока что никакого результата нет: побоев никто не снимал и на заявления не реагируют. Также я подала в телефонном режиме обращение в территориальное отделение ГБР", – отметила она.

В полиции же утверждают, что мужчин доставили в отделение, где оформили протоколы об административном задержании по статье 260 КУоАП, взяли объяснения и отпустили. После допроса 58-летний мужчина обратился к медикам и находится в больнице.

"В заведении отдыхали две различные компании. Между двумя местными жителями с каждой из них возник конфликт, который прекратился на улице. 58-летний житель поселка Владимирец покинул заведение, однако через некоторое время вернулся и спровоцировал дальнейший спор с 59-летним односельчанином. Продолжился он дракой возле кафе, во время которой оба получили телесные повреждения", – сообщила пресс-служба областной полиции.

Родственница пострадавшего утверждает, что правоохранители пытаются завести дело на самих задержанных. "Они хотят это представить, что эти мужчины между собой подрались. Избили друг друга", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, недавно под Днепром задержали заместителя начальника Марганецкого отделения полиции, который забрал у 22-летней девушки автомобиль и требовал за него 1500$.

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