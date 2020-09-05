На Ривненщине поймали женщину, которая расстреляла мужа и ранила дочь

Кирилл Лютый Расследования 17:38, 5.09.2020 Обновлено: 17:40, 5.09.2020

Полицейские задержали в Ривненской области женщину, которая убила своего мужа и ранила 13-летнюю дочь.

Как передает пресс-служба Национальной полиции, инцидент произошел в субботу, 5 сентября, около 4 часов утра.

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