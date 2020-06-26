На Ривненщине поймали банду с награбленным янтарем на 2 млн гривен
На Ривненщине полицейские изъяли 142 килограмма награбленного янтаря на сумму 2 млн гривен, который преступники готовили на перепродажу за границу.
Жители Рокитновского района организовали покупку и хранение камней для дальнейшей перевозки в обход установленным таможенным правилам, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"Вчера, 25 июня, во время ряда санкционированных обысков сотрудники полиции изъяли 142 килограмма тщательно расфасованных камней разной фракции. Общая стоимость изъятого янтаря-сырца – 2 млн гривен", – говорится в сообщении.
На данный момент продолжаются следственные действия и устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к уголовному правонарушению.
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Ривненщине изъяли почти тонну награбленного янтаря на 30 млн.