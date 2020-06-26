На Ривненщине поймали банду с награбленным янтарем на 2 млн гривен

На Ривненщине полицейские изъяли 142 килограмма награбленного янтаря на сумму 2 млн гривен, который преступники готовили на перепродажу за границу.

Жители Рокитновского района организовали покупку и хранение камней для дальнейшей перевозки в обход установленным таможенным правилам, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Незаконная добыча янтаря Патрульная полиция Украины

"Вчера, 25 июня, во время ряда санкционированных обысков сотрудники полиции изъяли 142 килограмма тщательно расфасованных камней разной фракции. Общая стоимость изъятого янтаря-сырца – 2 млн гривен", – говорится в сообщении.

Незаконная добыча янтаря Патрульная полиция Украины

На данный момент продолжаются следственные действия и устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к уголовному правонарушению.

Незаконная добыча янтаря Патрульная полиция Украины

Незаконная добыча янтаря Патрульная полиция Украины

Незаконная добыча янтаря Патрульная полиция Украины

Незаконная добыча янтаря Патрульная полиция Украины

Незаконная добыча янтаря Патрульная полиция Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Ривненщине изъяли почти тонну награбленного янтаря на 30 млн.