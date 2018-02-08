На Ривненщине охотники за металлом подорвались на артиллерийском взрывателе

В Ривненской области при попытке разобрать артиллерийский взрыватель серьезно пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает ТСН.

Они якобы нашли деталь на помойке, когда собирали металлолом, и надеялись сдать на цветной металл. Взрыватель сдетонировал прямо в руках одного из пострадавших.

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Родственник травмированных Игорь Борисенко считает, что родился в рубашке, потому что мог быть среди пострадавших.

"Я зашел в дом и буквально через пять минут взрыв был. Он крутил-крутил, и оно в его руках взорвалось. Руки ему повырывало - такие разорванные. И глаза сразу выбило", - рассказал он.

Пострадавших на "скорой" доставили в больницу.

"Удаление обломков костей со свода черепа, а также удаление остатков металлических предметов взрывного устройства, которые находились в мягких тканях и в черепной полости", - рассказал о проведенной операции нейрохирург Ровенской городской больницы Владимир Ярославский.

Пострадавший Сергей вспоминает, что последним увиденным в жизни была яркая вспышка.

"Только один взрыв и увидел огонь в глазах - и больше ничего. Сейчас нормально, но уже видеть не буду, глаз нет двух", - говорит мужчина.

Он уверяет, что нашел снаряд на свалке, а в селе предполагают, что тот мог попасть с военного полигона, расположенного неподалеку.

"Кто-то с полигона взял и сбросил. Может, побоялся домой нести, что ли - ну, криминал. Кто-то выбросил, потому что оно лежало в одном пакете все", - рассказал родственник искалеченных.

Руководство полигона уверяет, что все снаряды после учений обезвреживают, поэтому вынести их за территорию невозможно. Однако это теперь проверит следствие.

"В руках мужчины взорвался артиллерийский взрыватель. Кроме того, полицейские в хозяйстве обнаружили еще восемь частей, боеприпасов. Будет устанавливаться происхождение боеприпасов", - пообещала спикер областной полиции Ольга Ангелова.

Спасатели попутно предупреждают, что современные снаряды гораздо мощнее чем те, которые были в годы Второй мировой войны, поэтому относиться к ним необходимо чрезвычайно осторожно.

"В тротиловом эквиваленте масса взрывчатого вещества в них гораздо больше, потому они несут большую угрозу. Ни в коем случае не брать их в руки, не бить по ним, не разводить костры и что самое главное - не сдавать на металлолом", - объяснил спикер ГУ ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.

Как сообщал "Обозреватель", на Донбассе в результате взрыва неизвестного устройства трое детей получили серьезные травмы.