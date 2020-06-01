На Ривненщине налоговики выставили коррупционную "абонплату" для торговцев алкоголем

В Ривненской области сотрудники налоговой службы систематически вымогали и получали взятки от владельцев магазинов, которые торгуют алкоголем.

Один из фигурантов задержан на "горячем", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

По предварительным данным, противоправную схему создали сотрудники Управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.

"Налоговики требовали от местных частных предпринимателей, занимающихся продажей алкоголя, плату за несоздание искусственных препятствий в ведении бизнеса. Стоимость такого "абонемента" ежемесячно составляла $150 с каждой торговой точки. Деньги собирали раз в 4 месяца. За этот период каждый из 16 районов области платил в среднем более полумиллиона гривен", – уточнили в спецслужбе.

В городе Дубровица правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора налоговой во время получения 600 долларов взятки в гривневом эквиваленте.

В его автомобиле обнаружили еще почти 2 тысячи долларов в разных валютах.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (принятие предложение, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом сопряженное с вымогательством) УК.

Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос о привлечении к ответственности других чиновников управления, которые были задействованы в коррупционной схеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области на получении взятки в размере 85 тысяч долларов попался полковник налоговой полиции.