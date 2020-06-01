Главная Новости
1 июня • обновлено в 18:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Ривненщине налоговики выставили коррупционную "абонплату" для торговцев алкоголем

1.9т
Читать материал на украинском

В Ривненской области сотрудники налоговой службы систематически вымогали и получали взятки от владельцев магазинов, которые торгуют алкоголем.

Один из фигурантов задержан на "горячем", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

На Ривненщине налоговики выставили коррупционную "абонплату" для торговцев алкоголем

По предварительным данным, противоправную схему создали сотрудники Управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.

"Налоговики требовали от местных частных предпринимателей, занимающихся продажей алкоголя, плату за несоздание искусственных препятствий в ведении бизнеса. Стоимость такого "абонемента" ежемесячно составляла $150 с каждой торговой точки. Деньги собирали раз в 4 месяца. За этот период каждый из 16 районов области платил в среднем более полумиллиона гривен", – уточнили в спецслужбе.

На Ривненщине налоговики выставили коррупционную "абонплату" для торговцев алкоголем

В городе Дубровица правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора налоговой во время получения 600 долларов взятки в гривневом эквиваленте.

В его автомобиле обнаружили еще почти 2 тысячи долларов в разных валютах.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 (принятие предложение, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом сопряженное с вымогательством) УК.

На Ривненщине налоговики выставили коррупционную "абонплату" для торговцев алкоголем

Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос о привлечении к ответственности других чиновников управления, которые были задействованы в коррупционной схеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области на получении взятки в размере 85 тысяч долларов попался полковник налоговой полиции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги