На Ривненщине залатали тряпками мост, отремонтированный за 13 млн грн

В Ривненской области мост через реку Горынь на дороге национального значения, которая ведет в Беларусь, залатали тряпками и старой одеждой.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Как отметили журналисты, огромную выбоину не исправил даже недавно проведенный "ремонт", за который подрядчику заплатили 13 миллионов гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом после ремонта подрядчик пропал, его начала искать полиция. Инженер, который подписал акт приема работ, получил два года условно.

Главный инженер организации, которая работала над починкой моста, заявил, что деньги компании никто не выделял и пообещал, что в скором времени яму залатают более привычным способом.

Водители рассказали, что "новатора" в ремонте дорог не знают, но тряпки в ямах помогают не разбивать авто.

"Подвеска лучше ходит, влагу хорошо в себя поглощает, зимой не скользко, скоро будем застилать везде так", – пошутил один из водителей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в НАБУ завили, что бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак использовал служебное положение, чтобы получать взятки от фирм, которые строили дороги в Украине.