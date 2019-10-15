Бросила ради любовника: на Ривненщине мать жестоко избила младенца. Кадры 18+

На Ривненщине 19-летняя мать избила своего новорожденного ребенка, после чего заперла его в комнате общежития и исчезла.

Младенца Никиту нашли соседи по социальному общежитию спустя несколько часов, услышав сильный плач, сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Малыш, которому нет и месяца, был в синяках, на его лице и в носу была кровь, из-за чего он еле дышал.

Избитый младенец Скрин видео

В тяжелом состоянии Никита был доставлен в реанимацию областной больницы. "Медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца", – отметили журналисты.

19-летняя мать вернулась в свое жилище на следующий день. Сперва она объяснила: у сестры заболел ребенок и она ушла помогать лечить, а своего якобы не трогала. Травмы у ребенка, по ее словам, от сквозняка.

Впоследствии уже полицейским она заявила, что у нее был стресс от постоянного детского крика. Она оставила малыша и пошла на свидание.

В соцобщежитии мать прожила 4 суток, сказав, что ей негде жить с младенцем. Еще тогда у ребенка заметили небольшие синяки.

Это зафиксировали медики, однако доказательств причастности матери к побоям не было. Кроме того, выяснилось, что у 19-летней девушки еще есть старший 3-летний сын, который находится в детском центре.

Младенец находится в больнице, он нуждается в дообследовании, ведь есть подозрение на перелом костей черепа.

Где его мать – неизвестно, поскольку в общежитии она больше не появляется. Решается вопрос, чтобы забрать детей у матери и лишить ее родительских прав. Оказалось, что женщина уже стоит на учете у соцслужб. Теперь же ей грозит тюремный срок до 5 лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области неуравновешенная женщина избила своих детей. Инцидент попал на видео.

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