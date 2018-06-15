На Ривненщине копатели янтаря закидали камнями копов: 8 раненых

В Ривненской области копатели янтаря закидали камнями полицейских, в результате чего пострадали восемь представителей правоохранительных органов.

"Сегодня, 15 июня, в 11:45 вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу "Киев-Ковель-Ягодин". Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни", – сообщила пресс-служба полиции.

Один из мужчин выбил у правоохранителя видеокамеру, после чего возник конфликт.

"В ходе схватки телесные повреждения получили работники полиции. По состоянию на 14 часов в медицинские учреждения за помощью обратились восемь полицейских. Информации о других пострадавших участников инцидента или местных жителей в полицию пока не поступало", – отметили в ведомстве.

Следователи открыли уголовные производства по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций.

"Через час протестующие разошлись. Движение транспортных средств восстановлено. Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к совершенным уголовным преступлениям и причиненных телесных повреждений полицейским в частности", – резюмировали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне копатели янтаря нанесли повреждения двум полицейским в Ривненской области, пытаясь отбить мотопомпу.