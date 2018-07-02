На Ривненщине киевлянка влетела в перевернутый автобус: есть погибший

Киевлянка на Mercedes врезалась 2 июля в автобус, который накануне перевернулся в Дубенском районе Ривненской области, в результате чего погиб пассажир внедорожника.

"На автодороге "Киев-Чоп" в Дубенском районе около 14 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими", – сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что 30-летняя киевлянка на Mercedes ML ехала из Львова в Ровно. Она не учла дорожную обстановку и слетела в кювет, где внедорожник столкнулся с автобусом Mercedes.

"В результате ДТП телесные повреждения получила водитель иномарки и пассажир, 46-летний житель столицы. У женщины медики диагностировали пневмоторакс, травму грудной клетки и ссадины. У мужчины - травму плеча, ключицы, грудной клетки, рваные раны уха и головы. Оба госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы", – сказано в сообщении.

В результате, пассажир скончался от полученных травм в больницу. Полиция начала досудебное расследование.

"Правоохранители в который раз обращаются к водителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при ухудшении погодных условий", - резюмировали в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля перевернулся автобус, в котором находились 53 человека, в результате чего пострадали пассажиры в возрасте от 32-х до 49-ти лет.