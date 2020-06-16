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На Ривненщине изъяли почти тонну награбленного янтаря на 30 млн. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
1,2 т.
На Ривненщине изъяли почти тонну награбленного янтаря на 30 млн. Фото

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря

На Ривненщине правоохранители изъяли у двух братьев 858 килограммов камней янтаря, стоимость которых составила более 30 млн гривен.

Обыски проводились в рамках уголовного производства на основании постановления суда. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, 16 июня в домах двух жителей Владимирецкого района Ривненской области было обнаружено и изъято 858 кг янтаря-сырца.

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

Вес отдельных камней составляет более килограмма, а их стоимость на "черном рынке" – от $10 тыс. Тогда как ориентировочная стоимость всего изъятого янтаря – 30 млн грн.

"Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления", – говорится в сообщении.

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины) осуществляется прокуратурой Ривненской области.

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

А досудебное расследование проводят следователи СУ Главного управления Национальной полиции в области при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Ривненской области ДСР Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские копатели янтаря, которые нелегально работают в Ривненской области, завели страницу в соцсети TikTok, на которой делятся видео промыслов и откровенно смеются из правоохранителей, хвастаясь добытым камнями.

УкраинаРивнеЯнтарные войныНациональная полиция УкраиныОфис генерального прокурора Украинырасследование
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  1. /Расследования