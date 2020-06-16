На Ривненщине изъяли почти тонну награбленного янтаря на 30 млн. Фото

На Ривненщине правоохранители изъяли у двух братьев 858 килограммов камней янтаря, стоимость которых составила более 30 млн гривен.

Обыски проводились в рамках уголовного производства на основании постановления суда. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, 16 июня в домах двух жителей Владимирецкого района Ривненской области было обнаружено и изъято 858 кг янтаря-сырца.

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

Вес отдельных камней составляет более килограмма, а их стоимость на "черном рынке" – от $10 тыс. Тогда как ориентировочная стоимость всего изъятого янтаря – 30 млн грн.

"Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления", – говорится в сообщении.

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

Отмечается, что процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконной добычи, сбыта, приобретения, передачи, пересылки, перевозки, переработки янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины) осуществляется прокуратурой Ривненской области.

На Ривненщине изъяли 858 кг камней янтаря/Офис генерального прокурора

А досудебное расследование проводят следователи СУ Главного управления Национальной полиции в области при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований в Ривненской области ДСР Национальной полиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские копатели янтаря, которые нелегально работают в Ривненской области, завели страницу в соцсети TikTok, на которой делятся видео промыслов и откровенно смеются из правоохранителей, хвастаясь добытым камнями.