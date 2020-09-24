На Ривненщине "черные копатели" янтаря устроили "разборки" с СБУ

Алексей Титофф Расследования 12:16, 24.09.2020

В Ривненской области местные жители нескольких сел Рокитновского района незаконно добывали янтарь-сырец в промышленных масштабах. При задержании злоумышленники сопротивлялись правоохранителям.

Как сообщает пресс-служба СБУ, "черные копатели" использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Добытый "солнечный камень" злоумышленники реализовывали местным перекупщикам.

"На месте нелегальной разработки правоохранители разоблачили 15 участников группировки. У злоумышленников обнаружено 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря, который они успели добыть во время "смены", – говорится в сообщении.

СБУ задержала "черных копателей"

Начато уголовное производство начато по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) УК.

Незаконная добыча янтаря
Мотопомпа
СБУ задержала 15 человек

Как сообщал OBOZREVATEL, на Ривненщине правоохранители изъяли 858 килограммов камней янтаря, стоимость которых составила более 30 млн гривен.

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