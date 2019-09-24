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24 сентября • обновлено в 17:15
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На Ривненщине авто насмерть сбило школьника: жуткие фото с места ДТП

1.2т Читать материал на украинском

В селе Заставье Ривненской области вечером 23 сентября водитель авто сбил 14-летнего парня, который двигался по проезжей части дороги. Девятиклассник от полученных травм скончался.

Как написала пресс-служба областной полиции, сообщение о смертельное ДТП поступило около 21 часов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, 35-летний житель села Голышев, управляя автомобилем "ВАЗ-2108", на улице Центральная наехал на юного местного жителя, который двигался по проезжей части. Парень умер от несовместимых с жизнью травм.

На Ривненщине авто насмерть сбило школьника

На Ривненщине авто насмерть сбило школьника

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, правоохранители следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его доставили в изолятор временного содержания. Будет решаться вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления.

Мужчина отказался от прохождения теста на состояние опьянения, однако, по словам свидетелей, он был нетрезв.

В селе Заставье Ривненской области вечером 23 сентября водитель авто сбил 14-летнего парня

В селе Заставье Ривненской области вечером 23 сентября водитель авто сбил 14-летнего парня

Полиция Ривненской области

Девятиклассник от полученных травм скончался

Девятиклассник от полученных травм скончался

Полиция Ривненской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на окружной дороге в Броварах (Киевская область) во вторник, 24 сентября, произошло несколько масштабных дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Погиб человек.

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Место
Украина Ривне
Теги
ДТП авария авто
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