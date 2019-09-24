На Ривненщине авто насмерть сбило школьника: жуткие фото с места ДТП

В селе Заставье Ривненской области вечером 23 сентября водитель авто сбил 14-летнего парня, который двигался по проезжей части дороги. Девятиклассник от полученных травм скончался.

Как написала пресс-служба областной полиции, сообщение о смертельное ДТП поступило около 21 часов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, 35-летний житель села Голышев, управляя автомобилем "ВАЗ-2108", на улице Центральная наехал на юного местного жителя, который двигался по проезжей части. Парень умер от несовместимых с жизнью травм.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, правоохранители следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его доставили в изолятор временного содержания. Будет решаться вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления.

Мужчина отказался от прохождения теста на состояние опьянения, однако, по словам свидетелей, он был нетрезв.

В селе Заставье Ривненской области вечером 23 сентября водитель авто сбил 14-летнего парня Полиция Ривненской области

Девятиклассник от полученных травм скончался Полиция Ривненской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на окружной дороге в Броварах (Киевская область) во вторник, 24 сентября, произошло несколько масштабных дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей. Погиб человек.

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