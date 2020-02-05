На Ривненщине 13-летняя школьница забеременела от отчима: разыгралась трагедия. Видео

13-летняя девочка из Ривненской области, которая забеременела от отчима, сейчас на 6 месяце.

Как выяснилось, заметили ее необычное положение в школе. Эту шокирующую информацию озвучили в эфире программы "Говорить Україна". Как рассказали журналисты, семья скрывала от односельчан эту новость, однако классный руководитель Софии догадалась и обратилась к руководству школы и родителям.

На Ривненщине 13-летняя школьница забеременела Скриншот с видео

"Мы обязаны были спросить, кто виновник того, что с ней произошло. И она нам сказала, что это был ее отчим", – рассказала директор Мизоцкой специальной школы Валентина Ткачук.

По ее словам, мать сначала все отрицала, однако затем признала, что дочь все-таки носит ребенка. Руководство школы настояло на том, чтобы женщина написала заявление в полицию. Отчим в это время сбежал из дома, однако позже все равно был задержан.

Насильник на суде Скриншот с видео

Семья, в которой воспитывается девочка, многодетная, мама была дважды замужем. От первого брака у нее трое детей (19, 13 и 12 лет), от второго мужа – еще четверо.

Односельчане шокированы произошедшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне 12-летняя девочка ромской национальности родила ребенка. Ее привезли в больницу прямо с мусорной свалки.

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