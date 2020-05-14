На Ривненщине полицейский крышевал "янтарную мафию". Фото
В Ривненской области сотрудник Нацполиции подозревается в "крышевании" незаконной добычи янтаря.
Как сообщает пресс-служба ГБР, полицейский установил расценки в сумме 200 долларов за день работы каждой мотопомпы.
"С ноября 2019 года систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей камня, неправомерную выгоду за непривлечение его к ответственности. Следователи ГБР получили доказательства получения стражем неправомерной выгоды в сумме более 12 тысяч гривен", – говорится в сообщении.
Также в ходе обысков было изъято более 150 килограмм янтаря-сырца, ориентировочной стоимостью около 2,2 миллиона гривен, денежные средства в сумме 6 820 долларов США и орудия для обработки.
Начато уголовное производство, полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудника Днепропетровской местной прокуратуры поймали на взятке в размере семи тысяч долларов.