На Ривненщине полицейский крышевал "янтарную мафию". Фото

В Ривненской области сотрудник Нацполиции подозревается в "крышевании" незаконной добычи янтаря.

Как сообщает пресс-служба ГБР, полицейский установил расценки в сумме 200 долларов за день работы каждой мотопомпы.

"С ноября 2019 года систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей камня, неправомерную выгоду за непривлечение его к ответственности. Следователи ГБР получили доказательства получения стражем неправомерной выгоды в сумме более 12 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Незаконная добыча янтаря

Также в ходе обысков было изъято более 150 килограмм янтаря-сырца, ориентировочной стоимостью около 2,2 миллиона гривен, денежные средства в сумме 6 820 долларов США и орудия для обработки.

Начато уголовное производство, полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Незаконная добыча янтаря

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудника Днепропетровской местной прокуратуры поймали на взятке в размере семи тысяч долларов.

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