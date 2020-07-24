На реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали почти 40 млн гривен – СБУ
Во время реконструкции международного аэропорта "Борисполь" из государственного бюджета украли 37 млн гривен.
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины. У одного из фигурантов дела изъяли около 60 тыс. долларов и более 1,5 млн гривен.
По информации оперативников, в 2017 году менеджмент коммерческой структуры выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.
"Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен", – заявили в СБУ.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов. На данный момент по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст. 212 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Ранее OBOZREVATEL писал, что аэропорт "Борисполь" и авиакомпании изменили протокол обслуживания пассажиров после того, как Украина возобновила международное авиасообщение.