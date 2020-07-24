На реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали почти 40 млн гривен – СБУ
На реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали почти 40 млн гривен. Коллаж
Во время реконструкции международного аэропорта "Борисполь" из государственного бюджета украли 37 млн гривен.
Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины. У одного из фигурантов дела изъяли около 60 тыс. долларов и более 1,5 млн гривен.
По информации оперативников, в 2017 году менеджмент коммерческой структуры выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.
"Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен", – заявили в СБУ.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов. На данный момент по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч.2 ст. 212 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Ранее OBOZREVATEL писал, что аэропорт "Борисполь" и авиакомпании изменили протокол обслуживания пассажиров после того, как Украина возобновила международное авиасообщение.