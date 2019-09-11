На работу — с инспектором: сколько будет зарабатывать Зайцева в "колонии"

Виновница масштабного смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева с 16 сентября будет отбывать наказание в Днепропетровской области.

В столовую, баню и на работу она будет ходить в сопровождении инспектора, говорится в сюжете "Фактов" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Будет работать швеей или вышивальщицей с зарплатой чуть больше 4 тыс. грн. Будет ли подавать кассационную жалобу – неизвестно, адвокат на телефонные звонки не отвечает, осужденная от интервью отказалась", – отмечают журналисты.

Исправительный центр Скриншот

Также отмечается, что Зайцева находится в исправительном центре минимального уровня безопасности.

Здесь женщины осуждены за нетяжкие преступления – кражи, неуплату алиментов, плохое родительство. У них есть мобильная связь, интернет, магазины за пределами колонии.

Представительница пострадавших Лариса Матвеева возмущена пребыванием виновницы трагедии в таких условиях.

В исправительном центре говорят – женщин с подобными с Зайцевой приговорами всего четыре на всю Украину. Отправлять их в тюрьмы со строгим режимом не имеют права. Для них здесь создали отдельный сектор с усиленным контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, целый ряд нарушений обнаружили в Покровском исправительном центре №79, куда в начале сентября этапировали виновницу смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Алену Зайцеву.

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