Главная Новости
11 сентября • обновлено в 22:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На работу — с инспектором: сколько будет зарабатывать Зайцева в "колонии"

5.6т Читать материал на украинском

Виновница масштабного смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева с 16 сентября будет отбывать наказание в Днепропетровской области.

В столовую, баню и на работу она будет ходить в сопровождении инспектора, говорится в сюжете "Фактов" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Будет работать швеей или вышивальщицей с зарплатой чуть больше 4 тыс. грн. Будет ли подавать кассационную жалобу – неизвестно, адвокат на телефонные звонки не отвечает, осужденная от интервью отказалась", – отмечают журналисты.

Исправительный центр

Исправительный центр

Скриншот

Также отмечается, что Зайцева находится в исправительном центре минимального уровня безопасности.

Новости
В "колонии" Зайцевой произошел скандал: в чем дело

Здесь женщины осуждены за нетяжкие преступления – кражи, неуплату алиментов, плохое родительство. У них есть мобильная связь, интернет, магазины за пределами колонии.

Представительница пострадавших Лариса Матвеева возмущена пребыванием виновницы трагедии в таких условиях.

В исправительном центре говорят – женщин с подобными с Зайцевой приговорами всего четыре на всю Украину. Отправлять их в тюрьмы со строгим режимом не имеют права. Для них здесь создали отдельный сектор с усиленным контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, целый ряд нарушений обнаружили в Покровском исправительном центре №79, куда в начале сентября этапировали виновницу смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Алену Зайцеву.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel