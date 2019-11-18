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18 ноября • обновлено в 14:16
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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Российский финансист и блогер Все статьи автора

На Путина надвигается Большая Проблема: он доигрался, подлец!

В России не подтвердили встречу в нормандском формате, ранее запланированную на 9 декабря 2019 года в Париже.

Почему Путин всё время откладывает встречу в нормандском формате? Ох, не знаю. Наверное, Путин просто кривляется, как кисейная барышня в самом плохом смысле этого фразеологизма.

Но он знает, подлец, что надвигается Большая для него Проблема: начало суда по Боингу, в марте.

Путин доигрался

Путин доигрался

Согласно последним опубликованным переговорам военных преступников и террористов рангом ниже, военной интервенцией в Украине командовали Шойгу и прочие высшие чины путинской ОПГ прямо из Москвы. Всё это теперь есть в публичном поле и открытым текстом.

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То, что "все знали и так", теперь принимает формы документов и доказательств, годных для формального уголовного суда. А Путин является начальником Шойгу и Бортникова, и занимает должность Верховного главнокомандующего. И все точки над "i" теперь соединены формальными и годными для суда документами, показаниями, свидетельствами и доказательствами.

Он доигрался, подлец!

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России нормандский формат
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Раз пошли на дело, я и Рабинович, Рабинович выпить захотел, - Отчего ж не выпить бедному еврею, Если у него нету важных дел
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Накуя я ЭТО прочитал...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
жыд гРабинович всё хрюкает)))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Klizmahohlenko Gerald, ты б свою вонючую пасть прикрыл,мухи слетаются,хехе
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