На протестах в Беларуси задержали 9 украинцев и избили кореспондента, – МИД

В Беларуси во время масштабных протестов против результатов президентских выборов избили украинского фотокорреспондента, а также задержали девятерых граждан Украины.

Об этом сообщили в пресс-служба Министерства иностранных дел на запрос "Суспільного". Соответствующая информация предоставлена по состоянию на утро 12 августа, другие данные уточняются.

"Известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день его выписали. В посольство не обращался", – отметили в МИД Украины.

В ведомстве также добавили, что получили сообщение о задержании в городе Витебск девяти украинцев в связи с "административными правонарушениями". После принятых дипломатами мероприятий, на следующий день все они были освобождены из-под стражи.

"Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси в настоящее время отсутствует. Посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и, в случае появления новых данных, будет информировать дополнительно", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, после массовых протестов с задержаниями в Минске из-за результатов выборов украинцы в социальных сетях поддержали белорусов. Они выражали слова поддержки под лозунгом "Жыве Беларусь!" и вспоминали украинскую Революцию Достоинства.