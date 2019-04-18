На прицеле – три города: Прилепин назвал новые цели России в Украине

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", намекнул, что к России должны отойти минимум три украинских города — Славянск, Харьков и Одесса.

Что касается временно оккупированных территорий Донбасса, то их боевик уже "причислил" к территории Российской Федерации, пишет "Комсомольская правда".

"В том виде, в котором Донбасс контролирует армия "Л/ДНР", Донбасс де-факто уже Россия. Меня волнует, что будет со Славянском, Харьковом, Одессой", — цитируют его слова.

Захар Прилепин Facebook Захара Прилепина

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин, который был советником главаря "ДНР" Александра Захарченко, заявил, что команда ликвидированного террориста готовила "республику" к расширению.

Также он говорил, что Украине якобы не стоит рассчитывать на победу на Донбассе и его возвращение под свой контроль. Более того, он угрожающе заговорил о новой революции в Киеве, которая якобы должна развалить страну.

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