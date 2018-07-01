На Прикарпатье уголовный авторитет устроил смертельное ДТП

В субботу, 30 июня, в пгт Отыния Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, виновником которого оказался уголовный авторитет, известный как "валентиновский стрелок".

Известно, что BMW Х5, в котором помимо водителя были три пассажира, столкнулся с Daewoo Lanos, после чего его отбросило в ограждение, сообщает местное издание "Місто".

Водитель и двое пассажиров внедорожника скрылись с места ДТП. Еще один пассажир был задержан.

По предварительным данным, водитель BMW, скорее всего, был пьян. По словам очевидцев, авто двигалось на большой скорости в сторону Ивано-Франковска и, обогнав несколько машин, столкнулось с Daewoo. В результате, водитель легковушки погиб на месте, пассажир был госпитализирован в областную больницу.

По всей вероятности, виновником ДТП был водитель "немца" — криминальный авторитет, которого называют "валентиновский стрелок".

Кроме того, перед ДТП в полицию поступил звонок из Коломыи о том, что водитель BMW по пути из Ивано-Франковска ведет себя неадекватно. Внедорожник подрезал другую машину и в ответ на возмущения водителя уголовник начал угрожать предметом похожим на пистолет. Мужчина написал заявление в полицию. Затем BMW повернул на заправку, но успел уехать до приезда патрульных. Видео с камер наблюдения подтверждает, что за рулем внедорожника был "валентинивський стрелок". Стоит отметить, что автомобиль ему не принадлежит, он ездит по доверенности.

Известно, что "валентиновский стрелок" и ранее совершал преступления, за что и был судим. Сейчас его и других пассажиров BMW разыскивает полиция. Официальной версии ДТП пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня под Запорожьем на трассе автомобиль запорожского депутата Ярослава Гришина насмерть сбил человека, перебегавшего дорогу в неположенном месте.