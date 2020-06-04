В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за аудиозаписи, на которой якобы работники полиции угрожают задержанным парням.

Его предоставил редакции местного издания "Галка" отец одного из юношей Владислав Сукенник. По его словам, неадекватное поведение продемонстрировали правоохранители из городского отдела полиции, на улице Бельведерской.

Все началось с того, что около 19 часов 30 мая сына Сукенника, Максима, и его товарища задержали двое полицейских, которые увидели, что ребята, находясь в компании, якобы дерутся между собой. Они это расценили как нарушение общественного порядка и доставили юношей в городской отдел.

Одному из парней удалось записать то, что происходило дальше, на диктофон мобильного телефона. Аудиозапись на 30 минут изобилует нецензурщиной и угрозами.

Друзья уверяли их, что не дрались, а просто шутили и поэтому не имеют претензий друг к другу. Впрочем, на них, по словам отца одного из задержанных, все равно решили составить админматериалы за нарушение покоя в общественном месте.

Кроме того, правоохранители якобы унижали ребят, одному из которых 17 лет, и угрожали физической расправой. Как рассказал Максим Сукенник, один из полицейских даже якобы ударил его в грудь, а товарища били по лицу. Также они, по словам парня, заставили франковцев раздеться до белья и унижали за татуировки: спрашивали, готовы ли они за них ответить, и говорили что в будущем будут отвечать за них "на зоне", спрашивали, "под кем они ходят". После всего, утверждает подросток, у него и его друга взяли отпечатки пальцев, а тату сфотографировали.

Парни отказались подписывать любые документы, которые подготовили полицейские. Это якобы сильно разозлило одного из правоохранителей.

"Я тебя спущу на землю, ты сопля е****, я таких, как ты, хаваю на завтрак, и сразу виси*** на ***. Ты усек бл***? Щенок нах**. Ты подпишешь на** и бл**ь, ты такое подпишешь, что

о****шь на**й. Здесь еще не такие подписывали. Смотри, спортсмен не в***** я ... Еще не такие подписывали бл**ь, смотри на ***, спортсмен не в ***** я на **й, я тебя как пере** у, ты ох***шь, здесь еще не такие рыгали", – слышно на аудиозаписи.

Сайт Галка - Полицейский о завтраке

На комментарий одного из парней, что с такой полицией они не чувствуют себя в безопасности, прозвучал грубый ответ фигуранта записи.

"... Вы два петуха, друг другу дали в морду, посторонние на это смотрят. Как ты думаешь? Вы, дети-европейцы, рвались в Европу... Рвали Майданы... Скажи мне, ты дикарь ты е***** на ***, где ты хочешь жить, ты су** бл***? Тебе жить где-то в Верховинском районе, там,

где медведи ходят, ты дичь бл***, ты еще рассказываешь здесь о безопасности? Ты щенок еб****. Я из-за таких, как ты, жизни не видел, поседел из-за вас уродов, как вы. Ты сопляк е*****, щенок засц***ый", – слышно на ролике.

Сайт Галка - Полицейский о Верховине

Другой якобы полицейский общался с юношами в не менее вызывающей форме, утверждают они. По их словам, собеседнику не понравилась просьба обращаться корректно и без хамства.

"Слышишь бл*** не газуй, как е**у, рассыпешься, друг. Ты где попал? Стань ровно. Я тебя сейчас наровняю бегом. Закрой пи**ак и молчи, как сказали... Вы что, ох***и? Собрались, петухи. Дол****бы ... Не драконь судьбу, как сказал, так стоишь", – сказал второй фигурант аудио.

Через некоторое время отцу несовершеннолетнего Максима все же сообщили о задержании сына. Когда тот приехал в участок, то еще не знал о том, как общались с юношами. Однако заметил, что полицейский, который его встретил, якобы вел себя вызывающе и не хотел представляться.

"Он не сообщил, кто проводил задержание, на основании чего. Просто сказал, что "я не знаю их". Как такое может быть, они вместе работают в одном горотделе! Другие работники это видят, так что они являются соучастниками. То есть это утоявшаяся практика определенных работников... Это смущает. Когда правоохранители показывают беззаконие, то каким образом можно требовать соблюдения закона, каким образом это можно требовать от молодежи?" – возмутился мужчина.

Полиция "Суспільне"

"Когда полицейский говорит, что "еще не такие рыгали, у меня подписывали еще не такое". Если равны перед законом, то должны быть равны все. А не, прикрываясь законом, демонстрировать свое превосходство. Ребятам не дали возможность даже выразить свое объяснение. Я не даю оценку тому, что они сделали, это другой вопрос – пусть разбираются. Если полиция сама растопчет уважение к себе, то каким образом строить правовое государство? Есть много полицейских, которым честь и хвала. Но когда такое происходит, это паршивые овцы, которые портят впечатление об общей структуре", – добавил отец задержанного подростка.

Он также рассказал, что передал аудиозапись разговора в прокуратуру, инспекцию внутренних расследований полиции и руководителю прикарпатской полиции Владимиру Голубошу, чтобы те дали оценку действиям в горотделе. Чьи именно голоса на аудио – мужчина до сих пор не знает.

Тем временем пресс-служба полиции Ивано-Франковщины сообщила, что по данному факту уже начато служебное расследование. Там добавили, что материалы будут переданы в прокуратуру города Ивано-Франковска.

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