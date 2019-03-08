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На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности

13.5тЧитать материал на украинском

В Ивано-Франковской области похоронили 19-летнего Богдана Гаврылева, погибшего на Донбассе.

Как передают "Вікна", парень скончался 4 марта во время во время многочасового артиллерийского обстрела позиций ВСУ в районе села Лебединский (Приазовский направление) Донецкой области.

Разведчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сам принял решение подписать контракт с ВСУ, и, никому не сообщив, отправился в зону ООС.

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Также накануне прошли похороны 21-летнего Богдана Слободы. Участник ООС со Львовской области погиб после обстрела террористов.

На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности
На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности
На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности
На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности
На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности
На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе погиб еще один юный защитник Украины Богдан Слобода. Он был родом из Львовской области.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Комменты это доказательство, что русня там, где смерть
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1
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Еще одна собака сдохла...приятность
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
СЛАВА ПОТРОШЕНКО! НА ВТОРОЙ СРОК!!
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