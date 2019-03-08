На Прикарпатье похоронили 19-летнего бойца ВСУ: фото и подробности

В Ивано-Франковской области похоронили 19-летнего Богдана Гаврылева, погибшего на Донбассе.

Как передают "Вікна", парень скончался 4 марта во время во время многочасового артиллерийского обстрела позиций ВСУ в районе села Лебединский (Приазовский направление) Донецкой области.

Разведчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады сам принял решение подписать контракт с ВСУ, и, никому не сообщив, отправился в зону ООС.

Также накануне прошли похороны 21-летнего Богдана Слободы. Участник ООС со Львовской области погиб после обстрела террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе погиб еще один юный защитник Украины Богдан Слобода. Он был родом из Львовской области.

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