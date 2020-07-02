На Прикарпатье оползни отрезали от мира девять сел

В Ивано-Франковской области оползни, которые образовались из-за дождей, заблокировали девять населенных пунктов.

Как информирует пресс-служба Ивано-Франковской ОГА, в "блокаде" оказались села в Верховинском и Косовском районах.

"В Косовском районе через оползни и выход реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к трем населенным пунктам: село Шепот, участки Завоелы, Ставник, Плаюци, Медвежьи, Бани в селе Космач и участки Подбрусный, Брусный в селе Брустуров", – говорится в сообщении.

В Верховинском районе не проехать к шести селам – Дземброня, Быстрец, Шибене, Грамотное, Стовпни и Кохан.

В ГСЧС Украины добавили, что сегодня, 2 июля, вертолетом были доставлены продукты питания в село на Верховинщине.

"Вертолет доставил продукты питания весом 2100 кг в село Дземброня Верховинского района. В основном это мука, крупы и хлеб. В настоящее время проезд к данному населенному пункту отсутствует. Работы по восстановлению транспортного сообщения продолжаются", – отмечено в сообщении.

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