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На Прикарпатье нашли мертвыми известного мецената с женой: жуткие подробности и фото

3.1тЧитать материал на украинском

В городе Коломыя (Ивано-Франковская область) были найдены мертвыми известный меценат Михаил Петрив с его женой.

Как передает местное издание "Зеркало.Медиа" со ссылкой на личные источники, у погибших обнаружены огнестрельные ранения.

При этом их дом на улице Пушкина подожгли. Соответствующее сообщение поступило пожарным около 19:50. Детей супругов во время трагедии дома не было.

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На месте преступления работают криминалисты. Другие подробности пока неизвестны.

На Прикарпатье убили мецената с женой

На Прикарпатье убили мецената с женой

dzerkalo.media

На Прикарпатье убили мецената с женой

На Прикарпатье убили мецената с женой

dzerkalo.media

На Прикарпатье убили мецената с женой

На Прикарпатье убили мецената с женой

dzerkalo.media

На гибель Петрива отреагировала его знакомая, назвав его очень хорошим человеком и патриотом Украины.

"Михаил Петрив хотел перемен к лучшему и делал их. Он постоянно напоминал нам о датах в истории украинского народа, был примером патриотизма, поддерживал самые разные идеи и искренне хотел, чтобы наша нация развивалась. Он - человек с большой буквы", - написала Анастасия Черняк.

В его профиле на Facebook указано, что мужчина по профессии является юристом.

Михаил Петрив

Михаил Петрив

Facebook

Михаил Петрив

Михаил Петрив

Facebook

Михаил Петрив

Михаил Петрив

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом 32-летний депутат и футболист в состоянии алкогольного опьянения убил ветерана АТО и его отца.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаИвано-Франковск
Тег
убийство
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Комментарии
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Сорокина Катеринка
Сорокина Катеринка
Мoя иcкренняя благодapнoсть тем, кто показaл мне этoт сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ktrnek Пpocтo прoйдя пpocтой oпрoc пoлyчила пoчти полyгoдовую зaрплату)) Пользyйтecь, пoка eщe есть возможноcть=)
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Livesey David
Livesey David
Декоммунизировали, шо ле?
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ttt ta
ttt ta
То ли галицаи возвращаются с АТО отшибленными, то ли наоборот - предпочитают марадерить на родине, чтобы не выхватить. Один хрен -что ни день, но галицаи друг дружку жрут. Генетика!
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