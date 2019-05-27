На Прикарпатье нашли мертвыми известного мецената с женой: жуткие подробности и фото

В городе Коломыя (Ивано-Франковская область) были найдены мертвыми известный меценат Михаил Петрив с его женой.

Как передает местное издание "Зеркало.Медиа" со ссылкой на личные источники, у погибших обнаружены огнестрельные ранения.

При этом их дом на улице Пушкина подожгли. Соответствующее сообщение поступило пожарным около 19:50. Детей супругов во время трагедии дома не было.

На месте преступления работают криминалисты. Другие подробности пока неизвестны.

На Прикарпатье убили мецената с женой dzerkalo.media

На Прикарпатье убили мецената с женой dzerkalo.media

На Прикарпатье убили мецената с женой dzerkalo.media

На гибель Петрива отреагировала его знакомая, назвав его очень хорошим человеком и патриотом Украины.

"Михаил Петрив хотел перемен к лучшему и делал их. Он постоянно напоминал нам о датах в истории украинского народа, был примером патриотизма, поддерживал самые разные идеи и искренне хотел, чтобы наша нация развивалась. Он - человек с большой буквы", - написала Анастасия Черняк.

В его профиле на Facebook указано, что мужчина по профессии является юристом.

Михаил Петрив Facebook

Михаил Петрив Facebook

Михаил Петрив Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом 32-летний депутат и футболист в состоянии алкогольного опьянения убил ветерана АТО и его отца.

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