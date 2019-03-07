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На Прикарпатье маршрутчик задавил женщину-пассажира: фото

7.3тЧитать материал на украинском

В Ивано-Франковской области с участием маршрутки произошла авария, которая закончилась трагедией.

ДТП случилось возле села Пядики Коломыйского района, сообщает пресс-служба ГУНП Прикарпатья.

Водитель автобуса сообщением Семаковцы – Турка сбил 37-летнюю пассажирку, которая вышла из транспортного средства. От полученных травм пострадавшая, жительница с. Пядики, погибла на месте.

Полицейские взяли у водителя кровь. Предварительно на момент ДТП мужчина был трезв.

ДТП на Прикарпатье

ДТП на Прикарпатье

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Обстоятельства трагедии устанавливаются.

ДТП на Прикарпатье

ДТП на Прикарпатье

ДТП на Прикарпатье

ДТП на Прикарпатье

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве легковой автомобиль ЗАЗ VIDA на Броварском шоссе лоб в лоб столкнулся с скорой помощью. В результате водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. В "скорой" пострадал водитель, двое врачей и пациент.

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Темы
КриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украинымаршрутка
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