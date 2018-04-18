В штабе АТО ответили на "штурм "ДНР"

Заявления со стороны террористической республики "ДНР" о якобы размещении украинскими военными танков и другого оружия под Марьинка в Донецкой области с целью прорыва не соответствуют действительности.

"Украинские военные находятся на своих позициях. Мы четко придерживаемся режима прекращения огня и Минских договоренностей. Украинские военные держат оборону", – заявил в комментарии "Обозревателю" спикер штаба АТО Олег Сушинский.

Он также сообщил, что с начала сегодняшних суток, 18 апреля, противник 10 раз обстреливал позиции ВСУ.

"В частности, на донецком направлении из 120-ти и 82-ти мм минометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по защитникам шахты "Бутовка". Кроме этого оккупанты применили гранатометы по украинским позициям в районе Талаковка. Вооружением боевой машины пехоты - вблизи Богдановки, крупнокалиберные пулеметы - у Невельского и Песков. А стрелковое оружие вблизи Лебединского", – сообщил Сушинский.

На луганском направлении, по словам представителя АТО, снайперский огонь велся по защитникам Майорского и Новгородского.

"С начала сегодняшних суток наши военные лишь в отдельных случаях применяли огонь, используя стрелковое оружие и гранатометы. Это оружие, не запрещенное Минскими договоренностями", – добавил он.

Также, по словам Сушинского, 18 апреля в зоне АТО был ранен украинский военнослужащий.

"По предварительной информации, один военнослужащий получил ранение. Его доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь", – сказал он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что власти Киева готовятся к очередным наступательным действиям на Донбассе.