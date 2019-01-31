На Порошенко готовили 11 покушений: что известно

В 2018 году было предотвращено 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей в эфире "Украинского радио", не предоставив других подробностей.

По его словам, на время выборов президента усилят меры безопасности с учетом недостатков, которые были в прошлых годах.

"В этом участвуют и соответствующие подразделения Министерства внутренних дел, и СБУ, чтобы выборы прошли в Украине цивилизованно. То есть это предотвращение тех негативных процессов, которые теоретически могли бы быть", — подчеркнул глава УГО.

Также он добавил, что Управление государственной охраны будет обеспечивать безопасность государственных объектов, среди которых и Центральная избирательная комиссия.

Петр Порошенко Пресс-служба Администрации президента

"Процесс передачи и сдачи бюллетеней тоже будет под контролем охраны на период избирательной кампании. Помещение ЦИК и главу ЦИК мы охраняем постоянно. То есть наша ответственность — это Центральная избирательная комиссия и все, что в ней происходит", — добавил он.

Напомним, что Петр Порошенко вступил на пост президента Украины в июне 2014 года. До этого он на протяжении многих лет занимал руководящие должности в стране, в том числе главы НБУ в 2007-м и министра иностранных дел в 2009 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса с 31 декабря 2018 года.

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