Схватился за бок и упал: появилось видео вооруженных разборок на курорте Украины

В сети появилось видео с моментом вооруженного конфликта в Кирилловке, в котором пырнули ножом случайного прохожего.

Ролик появился в распоряжении сайта "Актуально". На нем видно, как в развлекательное заведение заходят нападавшие, позже за ними — пострадавшие.

Конфликт в Кирилловке скриншот

Спустя какое-то время, в объектив камер опять попадает один из отдыхающий, получивший ножевое ранение. Он, качаясь и держась за бок, выходит из кафе и почти сразу падает на землю. В то же время, как видно на видео, никто из проходящих мимо людей не помог лежачему человеку.

Напомним, 3 августа в Кирилловке возник конфликт между двумя группами отдыхающих из соседней, Днепропетровской области. Этот конфликт перерос в драку с использованием оружия. Инцидент случился утром возле популярного пляжного комплекса "Pelican".

Случайной жертвой потасовки стал постоялец одного из отелей, отдыхавший в Кирилловке с семьей – ему нанесли ножевое ранение в область груди. Его родственник, который пытался защитить пострадавшего, также получил ранения, но относительно легкие.

Также недавно в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Несмотря на огромное количество отдыхающих (только в 2018 году в Кирилловку приехало 1,5 млн туристов) у населенного пункта — масса проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации, стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море.

Здесь процветает стихийная торговля и незаконная деятельность по предоставлению разного рода развлекательных услуг. В поселке лишь одна карета скорой помощи, которая иногда не успевает доехать к тому, кому такая помощь необходима.

"Каждый предприниматель, желающий заниматься бизнесом, должен заплатить дань местной власти. Сбор дани контролируется лично Малеевым. Например: торговля вином — 3 тысячи гривен, ларек с шаурмой — 6 тыс. грн, торговля шашлыком — 40 тысяч гривен и т. д." — сообщил нам местный житель на условиях анонимности.

Также он добавил, что местная власть не только занимается поборами и разводит антисанитарию, но и допускает преступную халатность, которая приводит к гибели людей.

"На протяжении многих лет спасательные станции продавались или сдавались в аренду. Из-за этого гибли люди. Причем некоторых удавалось доставать из воды, но из-за отсутствия профессиональных спасателей, они умирали прямо на глазах отдыхающих", — рассказали нам.

Отметим, что глава сельсовета Кирилловки Малеев уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2016 году у него проводила обыски прокуратура, однако, по утверждению местных бизнесменов, снова вышел сухим из воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок. Спустя три дня случилось новое ЧП - подросток упал с "банана" и получил перелом шейного отдела позвоночника.

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