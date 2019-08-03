На популярном украинском курорте произошла смертельная стрельба: первые фото

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) в субботу, 3 августа, произошла стрельба возле ресторана.

Инцидент случился утром возле популярного пляжного комплекса "Pelican", пишет РИА "Мелитополь".

Предварительно, в результате разборок один человек погиб, сообщают журналисты, ссылаясь на анонимные источники, а также данные местных жителей. Они уточнили, что отношения выясняли представители кавказской национальности.

Иллюстрация. Пляжи Кирилловки From-UA

Какое оружие они использовали и что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Очевидцы видели, как возле входа в кафе лежал мужчина, затем его увезла скорая.

После случившегося на место происшествия приехали полицейские, которые провели осмотр места и опросили свидетелей.

Фото с места преступления ria-m.tv

Фото с места преступления ria-m.tv

Фото с места преступления ria-m.tv

Фото с места преступления ria-m.tv

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Запорожье в собственном дворе жестоко убили местного криминального авторитета. На мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло, при чем преступление попало на видео.

Полиция установила личности двух подозреваемых и объявила их в розыск. Убийцами оказались местные жители.

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