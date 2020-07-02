На популярном украинском курорте погиб 3-летний ребенок

В курортном селе Железный Порт Голопристанского района на Херсонщине 3-летняя девочка утонула во время купания в море на надувном матрасе.

На отдых к побережью ребенок приехал вместе с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что спасатели, которых вызвал мужчина, вытащили девочку на берег, однако вернуть ее к жизни, к сожалению, не удалось.

По словам правоохранителей, мужчина объяснил им, что пошел купаться с внучкой своей сожительницы, девочка была на надувном матрасе и они отплыли примерно на 50 метров от берега.

"Потом ребенок выпал из матраса в море, мужчина пытался плыть с ним к берегу, но не рассчитал силы. Доплыл он сам, потом вызвал спасателей", – говорится в сообщении.

Ребенок утонул в море в Железном Порту

Подчеркивается, что полицейские на месте проверили мужчину на содержание алкоголя, он был трезв.

В то же время по факту трагедии уже зарегистрированы уголовные производства по п. 2. ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 3 ст. 135 "Оставление в опасности" УК Украины. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция расследует все обстоятельства несчастного случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, на берег одного из популярных пляжей в Оболонском районе Киева вытащили тело утонувшего ребенка.