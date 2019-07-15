На популярном украинском фестивале пропал парень: фото и приметы

После посещения популярного музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходил в Киеве на ВДНХ, пропал 20-летний Вадим Онищенко.

Последний раз на связь с родными парень вышел 11 июля. Тогда он позвонил матери и сказал, что его провели на фестиваль друзья. После этого Онищенко на звонки не отвечал, сообщает ТСН.

Родители самостоятельно искали сына на фестивале, однако мероприятие за эти дни посетили полмиллиона людей и найти парня не удалось.

Вадим Онищенко Соцсети

При этом еще в субботу, 13 июля, он должен был выйти на работу, но там так и не появился. По факту пропажи человека полиция 15 июня открыла уголовное производство.

Журналисты также напомнили, что в заключительный день фестиваля возле главной сцены произошла массовая драка.

По данным свидетелей, охрана на крики не реагировала, а на месте драки никто из правоохранителей так и не появился. Сообщалось, что во время беспорядков никто существенно не пострадал.

Отметим, ранее в сети публиковались приметы пропавшего. Он был одет в белые кроссовки, светлые джинсы, черную рубашку и бордовую ветровку. Парень выглядит на 20-22 года, он шатен с зелеными глазами.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одесской области пропала девушка, которая уехала на известный курорт в Затоку и с тех пор не выходила на связь.

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