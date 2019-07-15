Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На популярном украинском фестивале пропал парень: фото и приметы

1.4т Читать материал на украинском

После посещения популярного музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходил в Киеве на ВДНХ, пропал 20-летний Вадим Онищенко.

Последний раз на связь с родными парень вышел 11 июля. Тогда он позвонил матери и сказал, что его провели на фестиваль друзья. После этого Онищенко на звонки не отвечал, сообщает ТСН.

Родители самостоятельно искали сына на фестивале, однако мероприятие за эти дни посетили полмиллиона людей и найти парня не удалось.

Новости
Тело пытались спрятать: пропавший крымский татарин найден зверски убитым

Вадим Онищенко

Вадим Онищенко

Соцсети

При этом еще в субботу, 13 июля, он должен был выйти на работу, но там так и не появился. По факту пропажи человека полиция 15 июня открыла уголовное производство.

Журналисты также напомнили, что в заключительный день фестиваля возле главной сцены произошла массовая драка.

По данным свидетелей, охрана на крики не реагировала, а на месте драки никто из правоохранителей так и не появился. Сообщалось, что во время беспорядков никто существенно не пострадал.

Отметим, ранее в сети публиковались приметы пропавшего. Он был одет в белые кроссовки, светлые джинсы, черную рубашку и бордовую ветровку. Парень выглядит на 20-22 года, он шатен с зелеными глазами.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Одесской области пропала девушка, которая уехала на известный курорт в Затоку и с тех пор не выходила на связь.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
пропал человек Фестиваль видео
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Днепропетровская обл., в воскресенье, 14 июля, в полицию сообщили о пропаже несовершеннолетнего парня. Климов Тимур Вячеславович (2006 г.р.) около 11:00 понес молоко по адресу: с. Сурско-Литовское, ул. Ворошилова,75 и домой не вернулся. Сейчас его местонахождение не известно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Днепропетровская обл., воскресенье, 14 июля, в полицию сообщили о пропаже несовершеннолетнего парня. Климов Тимур Вячеславович (2006 г.р.) около 11:00 понес молоко по адресу: с. Сурско-Литовское, ул. Ворошилова,75 и домой не вернулся. Сейчас его местонахождение не известно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel