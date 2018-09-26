На популярном курорте западной Украины заметили вооруженных "зеленых человечков": фото и видеофакт

Вокруг известного украинского туристического комплекса "Буковель" заметили людей в военной форме и балаклавах, а также вертолеты.

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"Летают вертолеты, неизвестные в масках с автоматическим оружием перекрывают дороги. Что происходит - объяснений нет", - сообщает местное издание "Фиртка".

Журналисты связали появление вооруженных людей с Александром Шевченко (нардеп, основатель и бывший директор горнолыжного курорта "Буковель". - Ред.). Кроме того, издание предположило, что это могут быть учения.

"Фиртка"

Отметим, что 25 сентября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины объявил, что по всей территории страны начались стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля - 2018".

Генштаб ВСУ также напомнил об ответственности за ведение фото и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных Сил Украины и попыток проникновения на их территорию.

"Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", -сказано в сообщении на Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября СБУ устроила массовые обыски в Буковеле.

В Службе безопасности пояснили, что следственные действия проводились в рамках дела о хищении средств Дорожного фонда. Правоохранители выяснили, что чиновники во время тендерных закупок с нарушением закона согласовали использование предпринимателями некачественных строительных материалов. В результате дорожное покрытие преждевременно разрушалось.