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На популярном курорте западной Украины заметили вооруженных "зеленых человечков": фото и видеофакт

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Вокруг известного украинского туристического комплекса "Буковель" заметили людей в военной форме и балаклавах, а также вертолеты.

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"Летают вертолеты, неизвестные в масках с автоматическим оружием перекрывают дороги. Что происходит - объяснений нет", - сообщает местное издание "Фиртка".

Журналисты связали появление вооруженных людей с Александром Шевченко (нардеп, основатель и бывший директор горнолыжного курорта "Буковель". - Ред.). Кроме того, издание предположило, что это могут быть учения.

На курорте Украины заметили "зеленых человечков"

"Фиртка"

Отметим, что 25 сентября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины объявил, что по всей территории страны начались стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля - 2018".

Генштаб ВСУ также напомнил об ответственности за ведение фото и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных Сил Украины и попыток проникновения на их территорию.

"Также информируем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", -сказано в сообщении на Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября СБУ устроила массовые обыски в Буковеле.

В Службе безопасности пояснили, что следственные действия проводились в рамках дела о хищении средств Дорожного фонда. Правоохранители выяснили, что чиновники во время тендерных закупок с нарушением закона согласовали использование предпринимателями некачественных строительных материалов. В результате дорожное покрытие преждевременно разрушалось.

Место
Украина
Объект
Курорт Буковель
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Демъян
Демъян
ВСУ уже даже национальной символике стесняются? Или с рф пример берут?
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Петя конфета кошмарит Шевченка, что бы в президенты не лез.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Периодически надо ставить на место эту продажную тварь
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