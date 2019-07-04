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На популярном курорте Украины произошла трагедия: погибли дети

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В озере Свитязь на Шацких озерах (Волынская область) в среду, 3 июля, утонули двое мальчиков.

Как информирует пресс-служба областного управления ГосЧС, погибли дети в возрасте 9 и 10 лет.

Известно, что это были отдыхающие из Львовщины. Вечером, около 18:30, мальчики пошли купаться без присмотра родителей. Когда они не вернулись, родные начали поиски и обратились к спасателям.

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"На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших", – сообщили в пресс-службе.

Иллюстрация. Озеро Свитязь

Иллюстрация. Озеро Свитязь

Википедия

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Радужном озере утонул мужчина, который из-за спора с другом на 500 гривен хотел переплыть на противоположный берег и обратно.

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Место
УкраинаЛуцк
Теги
отдыхпогибли детиумер ребенокГосЧС
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Перець Барвiнок
Перець Барвiнок
жаль деток...очень жаль...
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