На популярном курорте Украины произошла трагедия: погибли дети

В озере Свитязь на Шацких озерах (Волынская область) в среду, 3 июля, утонули двое мальчиков.

Как информирует пресс-служба областного управления ГосЧС, погибли дети в возрасте 9 и 10 лет.

Известно, что это были отдыхающие из Львовщины. Вечером, около 18:30, мальчики пошли купаться без присмотра родителей. Когда они не вернулись, родные начали поиски и обратились к спасателям.

"На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке "Шторм-400". Они и обнаружили тела погибших", – сообщили в пресс-службе.

Иллюстрация. Озеро Свитязь Википедия

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Радужном озере утонул мужчина, который из-за спора с другом на 500 гривен хотел переплыть на противоположный берег и обратно.

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