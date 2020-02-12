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12 февраля • обновлено в 09:45
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На популярном горнолыжном курорте Львовщины случилось массовое отравление

3.1т
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На одном из популярных горнолыжных курортов Львовщины массово отравились 14 человек, среди которых и дети.

Все они питались в гостинице "Рандеву" в с. Славское Сколевского района. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с подозрением на пищевое отравление в Сколевскую центральную районную больницу доставили 10 взрослых и четырех детей.

На горнолыжном курорте Львовщины в отеле отравились 14 человек

На горнолыжном курорте Львовщины в отеле отравились 14 человек

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них четыре ребенка), которые питались в гостинице "Рандеву" в с. Славское Сколевского района", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время в связи с происшествием проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Федор Попадюк написал разгромный блог, в котором жестко раскритиковал внутренний туризм в Украине. Поделиться криком души его побудила поездка на горнолыжный курорт Драгобрат в начале января 2020 года.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина Львов
Теги
отравление отравились дети туризм горнолыжный курорт
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