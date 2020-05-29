На Полтавщине в ДТП погиб полицейский: стало известно имя

Тимур Григоренко Расследования 13:54, 29.05.2020 Обновлено: 13:55, 29.05.2020

28 мая в дорожно-транспортном происшествии в Полтавской области погиб полицейский Михаил Рябчук.

Погибшему было всего 27 лет, сообщает в Twitter пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Трагическая авария оставила без отца шестимесячного ребенка. Выражаем семье, друзьям, коллегам – искренние соболезнования", – отмечено в сообщении.

Михаил Рябчук
МВД

Напомним, что в Полтавской области 28 мая произошло ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погиб полицейский, еще два человека пострадали. Авария произошла на отрезке автодороги Киев-Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 18 мая произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и такси Uber. Авария случилась на перекрестке улиц Луговая и Автозаводская в Оболонском районе города.

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