28 мая в дорожно-транспортном происшествии в Полтавской области погиб полицейский Михаил Рябчук.
Погибшему было всего 27 лет, сообщает в Twitter пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Трагическая авария оставила без отца шестимесячного ребенка. Выражаем семье, друзьям, коллегам – искренние соболезнования", – отмечено в сообщении.
Михаил Рябчук
МВД
Напомним, что в Полтавской области 28 мая произошло ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погиб полицейский, еще два человека пострадали. Авария произошла на отрезке автодороги Киев-Харьков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 18 мая произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и такси Uber. Авария случилась на перекрестке улиц Луговая и Автозаводская в Оболонском районе города.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся