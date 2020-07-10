На Полтавщине устроили "облаву" на ветерана ООС: искали взрывчатку

В селе Петровцы Миргородского района, Полтавской области 10 июля устроили обыски в доме участника российско-украинской войны Валерия Гаркавенко.

Об этом он сам сообщил на личной странице в Facebook. Соответствующее постановление принял Миргородский горрайонный суд Полтавской области с целью якобы обнаружения и изъятия у ветерана незаконно добытого оружия.

"Ходатайство следователя СО Миргородского ОП ГУНП в Полтавской области Сухомлин В. Ю. о предоставлении разрешения на проведение обыска – удовлетворить. Разрешить проведение обыска в помещении жилого дома, подсобных и хозяйственных помещениях, по месту фактического проживания гражданина Гаркавенко Валерия Валерьевича 10.05.1990 года по адресу с. Петровцы Миргородского района с целью отыскания, обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, средств поражения, других вещей, добытых преступным путем или оборот которых ограничен", – говорится в документе.

У ветерана искали боеприпасы Facebook Валерия Гаркавенко

Постановление суда об обыске Facebook Валерия Гаркавенко

Впоследствии Гаркавенко сообщил, что обыск закончился по ходатайству Главного управления Службы безопасности Украины. "1:0. Я выиграл. Это начало только!!!" – пообещал ветеран.

Со своей стороны бывший офицер ВСУ Одександр Грамарчук (Гром) поделился на своей странице в Facebook фотографиями с места обыска у Гаркавенко.

Обыски в доме ветерана Facebook Александра Грома

Полиция нагрянула в дом утром 10 июля Facebook Александра Грома

Правоохранители искали незаконное оружие Facebook Александра Грома

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября 2019 года правоохранители провели обыски в пиццерии Pizza Veterano в Киеве, которую основали ветераны войны на Донбассе. Это произошло в рамках расследования покушения на убийство предпринимателя в Ивано-Франковской области.