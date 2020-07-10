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На Полтавщине устроили "облаву" на ветерана ООС: искали взрывчатку

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,2 т.
На Полтавщине провели обыск у ветерана ООС

На Полтавщине провели обыск у ветерана ООС.

В селе Петровцы Миргородского района, Полтавской области 10 июля устроили обыски в доме участника российско-украинской войны Валерия Гаркавенко.

Об этом он сам сообщил на личной странице в Facebook. Соответствующее постановление принял Миргородский горрайонный суд Полтавской области с целью якобы обнаружения и изъятия у ветерана незаконно добытого оружия.

"Ходатайство следователя СО Миргородского ОП ГУНП в Полтавской области Сухомлин В. Ю. о предоставлении разрешения на проведение обыска – удовлетворить. Разрешить проведение обыска в помещении жилого дома, подсобных и хозяйственных помещениях, по месту фактического проживания гражданина Гаркавенко Валерия Валерьевича 10.05.1990 года по адресу с. Петровцы Миргородского района с целью отыскания, обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, средств поражения, других вещей, добытых преступным путем или оборот которых ограничен", – говорится в документе.

У ветерана искали боеприпасы

У ветерана искали боеприпасы Facebook Валерия Гаркавенко

Постановление суда об обыске

Постановление суда об обыске Facebook Валерия Гаркавенко

Впоследствии Гаркавенко сообщил, что обыск закончился по ходатайству Главного управления Службы безопасности Украины. "1:0. Я выиграл. Это начало только!!!" – пообещал ветеран.

Со своей стороны бывший офицер ВСУ Одександр Грамарчук (Гром) поделился на своей странице в Facebook фотографиями с места обыска у Гаркавенко.

Обыски в доме ветерана

Обыски в доме ветерана Facebook Александра Грома

Полиция нагрянула в дом утром 10 июля

Полиция нагрянула в дом утром 10 июля Facebook Александра Грома

Правоохранители искали незаконное оружие

Правоохранители искали незаконное оружие Facebook Александра Грома

Обыск у ветерана ООС Гаркавенко

Обыск у ветерана ООС Гаркавенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября 2019 года правоохранители провели обыски в пиццерии Pizza Veterano в Киеве, которую основали ветераны войны на Донбассе. Это произошло в рамках расследования покушения на убийство предпринимателя в Ивано-Франковской области.

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