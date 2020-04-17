На Полтавщине разгорелся масштабный пожар в поле. Видео с места ЧП

Дарья Дурова Расследования 20:02, 17.04.2020 Обновлено: 21:33, 17.04.2020

В Полтавской области в пятницу, 17 апреля, произошел масштабный пожар – загорелось поле возле села Лесинки Кобелякского района.

Об этом сообщается на Facebook-странице Pavlovsky News. Там же была опубликована трансляция с места ЧП.

В Полтавской области загорелось поле
Скрин видео

Отмечается, что огонь распространяется возле границы с Днепропетровской областью.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 16 апреля произошел пожар в Голосеевском парке. Предварительная причина возгорания – поджог сухой травы. Огонь перекинулся на дворы жилых домов.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

"Будут умирать до 20 человек в день": ученая дала неутешительный прогноз для Украины из-за коронавируса

На Днепропетровщине простились с погибшим на Донбассе военным. Трогательное видео

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса

В Киеве в духовной академии УПЦ МП произошла вспышка COVID-19: заразились 19 человек

Польша решила выйти из карантина: что нужно учесть Украине